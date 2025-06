Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Ortsteil Waldau: Wechselseitige Körperverletzung vor Festzelt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 02:40 Uhr gerieten mehrere junge Männer, im Alter zwischen 19 und 28 Jahren, in einen Streit. Die drei Männer befanden sich bei einer Veranstaltung in einem Festzelt in Waldau. Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen kam es im Rahmen des Streits vor dem Festzelt zur wechselseitigen Körperverletzung. Wie weiter durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnte, waren alle drei beteiligten Männer alkoholisiert.

Personen, welche zur Klärung des Sachverhalts Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

