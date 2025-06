Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Rennradfahrerin stürzt und kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit ihrem Rennrad befuhr am Samstag, 31.05.2025 gegen 15.00 Uhr eine 62 Jahre alte Frau die abschüssige Straße am Demberg. Vermutlich aufgrund von zu starkem Bremsen stürzte sie im Bereich einer Linkskurve. Beim Sturz verletzte sich die 62-Jährige und wurde durch den Rettungsdienst für weitere Abklärungen ins Krankenhaus verbracht. An ihrem Rennrad entstand Sachschaden.

