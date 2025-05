Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Alheim-Heinebach

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am 16.05.2025 gegen 15.00 Uhr befuhr ein blauer Transporter die Straße Kalte Haide in 36211 Alheim-Heinebach. In Höhe der Hausnummer 15 touchierte der blaue Transporter einen ordnungsgemäß geparkten roten Audi. Dabei wurde der Außenspiegel des Audi auf der Fahrerseite beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca. 150EUR. Anschließend entfernte sich der blaue Transporter unerlaubt von der Unfallstelle. Für sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. hinsichtlich des blauen Transporters melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Rotenburg an der Fulda.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, POK Schmidt,S. (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell