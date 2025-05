Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Am Freitag (16.05.), gegen 16.15 Uhr, kam es im Cornberger Weg in Bebra-Rautenhausen zu einem Verkehrsunfall, als ein 31-jähriger Mann aus Bebra vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Dieser rollte dann gegen dort gelagerte Pflastersteine. Der 31-jährige Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Zur Abklärung des vermutlich medizinischen Problems wurde der 31-Jährige mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Hübner, PHK

