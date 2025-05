POL-OH: Auf dem Schulweg beleidigt - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots) - Autokennzeichen gestohlen Schotten. Am Donnerstagabend (15.05.), in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr, stahlen Unbekannte in der Röderstraße die amtlichen Kennzeichen FB-SF 101 von einem grauen Opel Corsa, der am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

mehr