Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Autositze entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Schotten. Am Donnerstagabend (15.05.), in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr, stahlen Unbekannte in der Röderstraße die amtlichen Kennzeichen FB-SF 101 von einem grauen Opel Corsa, der am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autositze entwendet

Feldatal. Eine unbekannte männliche Person entwendete am Donnerstagnachmittag (15.05.), gegen 14 Uhr, zwei ausgebaute Autositze im Wert von rund 100 Euro, die an der Hauswand eines Wohnhauses in der Windhäuser Straße im Ortsteil Köddingen standen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: graue Kappe, schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Arbeitshose, dunkle Strümpfe, dunkle Sneaker Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

