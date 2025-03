POL-VIE: Willich-Neersen: Körperverletzung im Imbiss - Kripo sucht weitere Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, etwa um 04:45 Uhr, kam es auf der Spitalstraße in Kaldenkirchen zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Zwei Unbekannte Männer waren in das Haus eingebrochen und trafen im Schlafzimmer auf das Ehepaar. In gebrochenem Deutsch forderten sie Bargeld. Dabei bedrohte einer der Männer den Eigentümer mit ein einem ...

mehr