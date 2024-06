Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Bronzestatue von Grab gestohlen/Polizei ermittelt

Viernheim (ots)

In der Nacht Zeit zwischen dem 15. und 17. Juni wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Kirschenstraße Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Statue gestohlen. Zudem wurde hierbei die Bodenplatte beschädigt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/94400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell