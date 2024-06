POL-DA: Erbach: 62-Jährige von Unbekanntem attackiert/Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots) - Die Räume einer Firma im Hessenring gerieten über das vergangene Wochenende (21.-24.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür zunächst Zutritt in das Firmengebäude und erbeuteten dort anschließend Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr