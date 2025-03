Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unbekannte stehlen Opel Astra

Kempen (ots)

Vermutlich am Samstagabend stahlen Unbekannte einen schwarzen Opel Astra von Baujahr 2016. Das Auto hat das Kennzeichen KK-OY 1963 und schwarze Stahlfelgen. Es stand auf dem Parkplatz des "Kempsche Huus" auf der Neustraße in Kempen. Der Diebstahl wurde am Sonntagmorgen festgestellt. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (297)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell