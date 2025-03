Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Täter sahen es bei einem Einbruch in Willich auf einen neuwertigen Wohnwagen ab

Viersen-Willich (ots)

Im Zeitraum vom 22.03.2025, 19:00 Uhr bis 23.03.2025, 15:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter ein Tor zu einem Grundstück auf der Moltkestrasse in Willich auf. Das Objekt der Begierde der Täter war ein neuwertiger Wohnwagen des Herstellers HOBBY, welcher auf dem dortigen Grundstück abgestellt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet aktuell die Spurenlage aus. An dem Wohnwagen war ein Kennzeichen mit der Städtekennung aus Gelsenkirchen (GE) angebracht. Sollten aufmerksame Nachbarn in diesem Zeitraum Feststellungen hinsichtlich des entwendeten Wohnwagens, gemacht haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Viersen in Verbindung zu setzen.

