Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

24. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 21.06.2024 - Buchholz

Am Freitag (21. Juni 2024) kam es in der Dorfstraße in Buchholz zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer war alkoholisiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 56- jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg gegen 17:30 Uhr mit einem Land Rover die Dorfstraße in Buchholz in Richtung B 207. Im Bereich der Dorfstraße wollte er rückwärtsfahren und übersah hierbei den hinter ihm fahrenden VW Polo. Es kam zu einem Zusammenstoß der 56-jährige Land Rover Fahrer und die 57- jährige Fahrerin des VW aus Mölln blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 3,08 Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Der 56-jährige Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell