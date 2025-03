Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Brennender Baum - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Leut (ots)

Am Samstagabend hat die Feuerwehr in der Nähe der Leuther Mühle am Samstagabend einen brennenden Baum gelöscht. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.50 Uhr alarmiert, begannen schnell mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer auch zum Stillstand bringen. Es handelte sich um einen Hohlen Baum, in dem der Brand wie in einem Kamin züngelte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun, wer im Laufe des späten Samstagnachmittags im Bereich der Leuther Mühle an der Hinsbecker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die eventuell mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (296)

