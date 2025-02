Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Augen auf, Tasche zu!

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (8. Februar) besuchte ein 48-jähriger Mann eine Karnevalssitzung in Sankt Augustin. Dort stahlen ihm Diebe seine Geldbörse mit Ausweispapieren, Bankkarten und etwa 150 Euro Bargeld aus der Hosentasche. Mit einer der gestohlenen Karten kauften sie später für 22 Euro an einem Kiosk in Troisdorf ein.

Taschendiebe nutzen das Gedränge bei Karnevalsveranstaltungen geschickt aus. Doch mit einfachen Maßnahmen können Sie sich schützen. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen verschlossenen Innentaschen nah am Körper. Halten Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter den Arm. Verwenden Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Nehmen Sie nur so viele Wertsachen mit, wie nötig; oft reicht Bargeld.

Kommt es dennoch zum Diebstahl Ihrer Bankkarten, sperren Sie diese sofort über den Sperrnotruf 116 116 und melden Sie den Diebstahl der Polizei. Wir können eine KUNO-Sperrung veranlassen, die das Lastschriftverfahren sperrt und den Missbrauch Ihrer Bankkarte verhindert. #AugenAufTascheZu (PvG)

