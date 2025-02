POL-SU: Fahrer schläft am Steuer ein

Sankt Augustin (ots) - Am Samstag (8. Februar) fuhr ein 76-jähriger Mann aus Königswinter in Sankt Augustin gegen eine Straßenlaterne. Der Unfall ereignete sich am Mittag, als der Mann mit seiner Mercedes-Limousine in den Kreisverkehr an der Pleistalstraße einfuhr und die Kontrolle verlor. Zeugen berichteten, dass er aus Richtung Autobahn kam und in Richtung Buisdorf weiterfahren wollte. Die Polizei fand im Auto des ...

