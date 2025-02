Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Fahrer prallt gegen Straßenlaterne

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag (8. Februar) fuhr ein 76-jähriger Mann aus Königswinter in Sankt Augustin gegen eine Straßenlaterne. Der Unfall ereignete sich am Mittag, als der Mann mit seiner Mercedes-Limousine in den Kreisverkehr an der Pleistalstraße einfuhr und die Kontrolle verlor. Zeugen berichteten, dass er aus Richtung Autobahn kam und in Richtung Buisdorf weiterfahren wollte.

Die Polizei fand im Auto des leicht verletzten Fahrers eine Schnapsflasche. Ein Alkotest ergab einen Wert von fast 2,7 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Ob die Straßenlaterne beschädigt wurde, ist noch unklar. Mitarbeiter der Stadt Sankt Augustin erschienen an der Unfallstelle.

Den Königswinterer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (Bi)

