POL-ME: 35-jähriger Rollerfahrer durch Kollision schwer verletzt - Velbert - 2407103

Mettmann (ots)

In Velbert kollidierte am Mittwochabend, 24. Juli 2024, ein Auto mit einem Roller. Der 35-jährige Rollerfahrer wurde schwer verletzt.

So kam es zu dem Unfall:

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein 62-jähriger Velberter mit seinem blauen Audi A3 gegen 19 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Langenhorster Straße. In Höhe der Hausnummer 43 beabsichtigte er, links in eine Garageneinfahrt abzubiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Rollerfahrers. Der 62-Jährige gibt an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. Der Audi A3 und der Roller der Marke Piaggio kollidierten. Der Rollerfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 35 Jahre alten Velberter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.

