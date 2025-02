POL-DA: Gräfenhausen/Griesheim: Polizeikontrolle/19-jähriger Autofahrer gibt Gas - Zahlreiche Vergehen

Hirschhorn (ots) - Am Donnerstag (06.02.), gegen 15.00 Uhr, bemerkte eine Zivilstreife der Polizei, dass eine Autofahrerin in der Jahnstraße/Einmündung Grabengasse anhielt, im Anschluss ausstieg und fünf Wahlplakate einer Partei abriss. Die Wagenlenkerin verlud die Plakate in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die Ordnungshüter stoppten die 44 Jahre alte Frau kurz darauf ...

mehr