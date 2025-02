Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Wahlplakate entwendet/44-Jährige auf frischer Tat ertappt-15 Plakate im Auto

Hirschhorn (ots)

Am Donnerstag (06.02.), gegen 15.00 Uhr, bemerkte eine Zivilstreife der Polizei, dass eine Autofahrerin in der Jahnstraße/Einmündung Grabengasse anhielt, im Anschluss ausstieg und fünf Wahlplakate einer Partei abriss. Die Wagenlenkerin verlud die Plakate in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Die Ordnungshüter stoppten die 44 Jahre alte Frau kurz darauf und stellten neben den gerade entwendeten fünf Plakaten noch weitere zehn Wahlplakate der gleichen Partei im Fahrzeug sicher. Sie wird sich wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu verantworten haben.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen prüft nun, ob die Frau noch für weitere gleichgelagerte Taten in jüngster Vergangenheit in Betracht kommt.

