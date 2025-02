Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Wahlplakate beschädigt/Polizei stellt fünf Tatverdächtige

Brombachtal (ots)

Zeugen, denen in der Nacht zum Samstag (08.02.), gegen 1.20 Uhr, in der Zeller Straße in Langenbrombach acht mit Farbe beschmierte bzw. beschädigte Wahlplakate einer Partei sowie ein ebenfalls besprühter Stromkasten und eine mit Farbe beschmierte Leitplanke auffielen, sorgten dafür, dass die Polizei anschließend im Rahmen der Fahndung fünf verdächtige Frauen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren in Tatortnähe antreffen konnte. In von ihnen mitgeführten Taschen wurden Spraydosen sichergestellt. Sie wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt und werden sich nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung zu verantworten haben.

