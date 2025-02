POL-SU: 48-Jähriger nach Diebstahl in Untersuchungshaft

Siegburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 6. Februar, auf Freitag, 7. Februar, haben Unbekannte in Siegburg, Ortsteil Deichhaus, mindestens zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Sie schnitten mit einem unbekannten Werkzeug Löcher in die Schiebetüren der Transporter und öffneten den Laderaum. Die Fahrzeuge standen in der Händelstraße und an der Einmündung Frankfurter Straße/Wahnbachtalstraße am Straßenrand. ...

mehr