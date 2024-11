BPOLI-WEIL: Vermeintliche Bedrohungslage am Freiburger Hauptbahnhof

Neuenburg am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle auf der A5 bei Neuenburg am Rhein, konnte ein verbotener Elektroschocker sichergestellt werden. Gegen einen 36-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der kroatische Staatsangehörige geriet am Freitagvormittag (08.11.2024) nach der Einreise aus Frankreich in eine Kontrolle ...

