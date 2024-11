Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit drei Haftbefehlen Gesuchter im Freiburger Hauptbahnhof festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen Diebstahlsdelikten und gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Der Gesuchte versuchte sich mehrere Jahre der Strafverfolgung zu entziehen.

Am Dienstagvormittag (12.11.2024) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den gambischen Staatsangehörigen im Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn drei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen zweier Diebstahlsdelikte verurteilte ein Gericht den Mann bereits 2021 jeweils zu Geldstrafen. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehle erließ. In einem weiteren Verfahren, erfolgte vor zwei Jahren eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Auch hier trat der Gesuchte die dreimonatige Freiheitsstrafe nicht an. Der 28-Jährige wurde festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt viereinhalbmonatigen Freiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

