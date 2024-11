POL-PDNR: Alkohol- und drogenbedingter Unfall

Asbach (ots) - Am 15.11.2024, gegen 22:32 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einer Straßenlaterne in der Hauptstraße in Asbach. Die Laterne knickte um und beschädigte zwei geparkte PKW. Der 19-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,36 Promille. Der Beschuldigte wurde nach erfolgter Blutentnahme entlassen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

