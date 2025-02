POL-SU: Ordnungsamtsmitarbeiter angegriffen - Behandlung im Krankenhaus notwendig

Lohmar (ots) - In der Nacht von Mittwoch (05. Februar) auf Donnerstag (06. Februar) kam es zum Diebstahl von einem Pkw an der Pfarrer-Tholen-Straße in Lohmar. Die Eigentümerin des grauen Ford C-Max mit dem amtlichen Kennzeichen SU-JK2008 gab den Polizisten gegenüber an, dass sie das Fahrzeug vor ihrem Haus abgestellt habe. Gegen 20:30 Uhr sei ihr Pkw noch da gewesen. Am Folgetag musste sie morgens feststellen, dass das ...

