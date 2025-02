Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger von mehreren Einbrüchen festgenommen

Siegburg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (05. Februar) gegen 03:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person in Kenntnis gesetzt, die sich mit einer Taschenlampe in einem Restaurant an der Zeithstraße in Siegburg aufhalten solle.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Tatörtlichkeit entsandt. Die Polizisten trafen einen dunkel gekleideten Mann an, der den Parkplatz des Restaurants zu Fuß in Richtung Zeithstraße verließ. Bei der anschließenden Kontrolle des 32-jährigen Siegburgers fanden die Beamten mehrere Einbruchsutensilien und eine Taschenlampe. Zudem hatte der Siegburger eine kleine Plastikdose in seiner Hosentasche, in der eine unbekannte pulverförmige Substanz enthalten war. In seiner Bauchtasche führte er einen dreistelligen Bargeldbetrag mit, der mutmaßlich aus dem Restaurant entwendet worden war. Das Einbruchwerkzeug, die mutmaßlichen Drogen und das Münzgeld wurden sichergestellt.

Beim Betreten des Restaurants stellten die Polizisten fest, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war. Mehrere Schrank- und Schubladentüren im Kassenbereich waren geöffnet und augenscheinlich durchsucht worden.

Der wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Stoffe. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann auch für Einbrüche in Siegburg in ein Restaurant (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5964679) und in einen Wellness-Park (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5943433) verantwortlich ist. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zudem fanden die Ermittler des Kriminalkommissariats 3 mehrere Schlüssel, die mutmaßlich aus weiteren Einbrüchen stammen könnten.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde er wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls in drei Fällen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Der 32-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wer Angaben zu den aufgefundenen Schlüsseln machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

