POL-SU: Arglosigkeit teuer bezahlt - Diebe heben Geld vom Konto ab

Hennef (ots)

Eine 54-jährige Frau aus Sankt Augustin zahlt für ihre Arglosigkeit einen hohen Preis.

Am Dienstagvormittag (4. Februar) stahlen Diebe ihr zwischen 10.50 Uhr und 11.20 Uhr in der Hennefer Innenstadt, zwischen Frankfurter Straße und Ladestraße, das grüne Lederportemonnaie aus der Handtasche. Als sie in einem Geschäft bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust. Sie suchte vergeblich ihren Weg ab und wandte sich dann an die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Diebe bereits über 1000 Euro mit einer ihrer gestohlenen Bankkarten abgehoben - die PIN dazu befand sich im Portemonnaie. Neben mehreren Bankkarten enthielt die Geldbörse auch wichtige Dokumente wie Personalausweis, Führerschein und die Zulassungsbescheinigung des Autos.

Die Polizisten nahmen die Anzeige auf und ließen die gestohlene Bankkarte sperren.

Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstahl

Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Hängen Sie Ihre Tasche in Restaurants oder Cafés nicht an die Stuhllehne, sondern stellen Sie sie auf Ihren Schoss oder auf den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer verschlossenen Tasche.

Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

Notieren Sie sich die Daten Ihrer Geldkarten (Kontonummer und Bankleitzahl) und die Geräte-Nummer (IMEI) Ihres Mobiltelefons. Nehmen Sie die Notizen niemals mit, sondern bewahren Sie sie sicher Zuhause auf.

Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

#augenauftaschezu (Bi)

