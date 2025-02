Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch am gestrigen Montag (03.02.2025) in der Bonner Südstadt sucht die Bonner Polizei Zeugen. Im Tatzeitraum von 17:45 Uhr bis 23:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Schloßstraße ein. Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, die nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Art und Umfang der gemachten Beute sind zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 13 bitten mögliche Zeugen verdächtiger Wahrnehmungen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

