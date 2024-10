Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Calw-Hirsau - Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Pforzheim (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 296 ereignete. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mann mit einem Mercedes-Taxi von Calw-Hirsau kommend, in Richtung Oberreichenbach. An einer Steigung wollte er einen in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug überholen. Im Verlauf des Überholvorganges kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda eines 35-jährigen. Auch der Sattelzug, der von einem 38-jährigen Mann gelenkt wurde war in den Unfall involviert. Während der Taxifahrer nur leicht verletzt wurde, musste ein weiblicher Fahrgast im Alter von 20 Jahren vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Vermutlich sind die Verletzungen der Frau aber nicht schwerwiegend. Alle anderen an dem Unfall beteiligten Personen blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 41-jährigen Unfallverursachers beschlagnahmt. Die B 296 war für die Dauer der Unfallaufnahme, bis gegen 18.20 Uhr, voll gesperrt. An der Unfallstelle waren mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

