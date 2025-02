POL-SU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Zwei Pkw landen im Graben

Siegburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (03. Februar), 10:30 Uhr, und Dienstag (04. Februar), 10:30 Uhr, wurde in ein Restaurant in der Siegburger Innenstadt eingebrochen und ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Eingangstür des Lokals an der Straße "Am Herrengarten" auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend begaben sie sich ins ...

