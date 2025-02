Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann überweist 61.000 Euro an Betrüger

Hennef (ots)

Am Montag (10. Januar) erschien ein Mann auf der Polizeiwache in Hennef und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Der 49 Jahre alte Hennefer schilderte den Beamten gegenüber, dass er im Sommer 2021 über eine Dating-Plattform im Internet einen Mann kennengelernt habe. Dieser habe sich als 27-jähriger Russe ausgegeben, der dann vor dem Krieg in die Türkei geflohen und aufgrund dieser Umstände mittellos sei. Der Kontakt habe über das Internet und via Messenger stattgefunden. Dabei sei es auch zu Video-Telefonaten gekommen. Der Hennefer berichtete weiter, dass er daraufhin angeboten habe, seinem Chatpartner Geld zu leihen. Dieses Angebot sei dankend angenommen und darum gebeten worden, das Geld in Kryptowährung zu schicken. Insgesamt kam es zwischen November 2022 und Ende 2025 zu mehreren Überweisungen in einer Gesamthöhe von über 61.000 Euro. Eigentlich wollte der angebliche Russe das Geld zurückzahlen, sobald er einen Arbeitsplatz gefunden habe. Seit Januar bestehe jedoch kein Kontakt mehr. Erst jetzt erkannte der 49-Jährige den Betrug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Polizei wird vor der Betrugsmasche des sogenannten Love-Scammings gewarnt. Seien Sie vorsichtig mit der Freigabe persönlicher Daten im Internet und seien Sie sich der damit einhergehenden Gefahren bewusst. Überprüfen Sie Foto und Profil Ihres Chatpartners darauf, ob es eventuell anderweitig verwendet wurde und teilen Sie kein kompromittierendes Material, mit dem Sie sich erpressbar machen. Werden Sie bei Geldanfragen besonders misstrauisch, geben Sie keine Kredit- oder Kontodaten preis und senden Sie niemals Geld. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell