POL-SU: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Dienstag (11. Februar), um 05:55 Uhr, kollidierten in Neunkirchen-Seelscheid auf der Zeithstraße (Bundesstraße 56) zwei Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Ein 38-jähriger Mann aus Much fuhr mit seinem roten Pritschenwagen von Much nach Siegburg und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden blauen 5er BMW zusammen, den ein 27-jähriger Mann aus Hennef lenkte.

Rettungswagen brachten beide Fahrer mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die Zeithstraße bis 07:45 Uhr in beide Richtungen und leitete den Verkehr um, was zu leichten Behinderungen führte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 30.000 Euro. Abschleppdienste entfernten die Fahrzeuge nach der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (PvG)

