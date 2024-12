Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Eurobetrag

Meschede / Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch kam es in Meschede zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin aus Schmallenberg. Bislang unbekannte Täter nahmen telefonisch Kontakt zu einer 80jährigen Frau aus Schmallenberg auf. Der Dame wurde glaubwürdig mitgeteilt, dass ihr Sohn nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall in Haft genommen worden wäre. Gegen eine Kaution könne er jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Geschockt von dieser Nachricht fand dann gegen 20:40 Uhr die Geldübergabe in Meschede auf der Steinstraße statt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erschien dort eine weibliche Person von kleinerer Körpergröße, welche hochdeutsch sprach. Diese nahm einen fünfstelligen Eurobetrag von der Seniorin entgegen und entfernte sich unmittelbar in unbekannte Richtung. Angehörige wandten sich im Anschluss an die Polizeiwache in Meschede. Vor Ort konnten keine Hinweise mehr auf mögliche Täter erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizeiwache in Meschede nimmt Zeugenangaben unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen. Die Kriminalpolizei rät: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren Vermögenswerten preis. Auch nicht, wenn Ihnen die 110 im Display angezeigt wird. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge, Schmuck oder andere Vermögensgegenstände bitten. Übergeben Sie diese Gegenstände niemals an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Ihnen Namen aus Ihrem Umfeld mitgeteilt werden. Die Betrüger sind oft gut informiert. Legen Sie bei den geringsten Zweifeln auf und wählen Sie selber die 110!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell