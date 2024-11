POL-NB: PKW fährt auf Harvester auf

Bartow (ots) - Am Nachmittag des 15.11.2024 wurde der Polizei in Altentreptow ein Diebstahl mehrerer Zaunfelder eines im Bau befindlichen Solarparks gemeldet. Dieser befindet sich in der Ortschaft Bartow zwischen der L35 und der BAB20. Von einer dortigen mehrere Hektar großen Fläche entwendeten bislang unbekannte Täter eine Vielzahl an verbauten Zaunfelder eines Stabmattenzaunes in der Größe von 250cm x 180cm. Es entstand ein Schaden in Höhe von 9.000 Euro. Der ...

mehr