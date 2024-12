Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Arnsberg-Holzen (ots)

Zwischen dem 13.12. um 10:00 Uhr und dem 16.12.2024 um 13:00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer / -Fahrerin einen Holzzaun an der Grundschule in Arnsberg-Holzen in der Straße "Böggenkamp" und entfernte sich daraufhin vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

