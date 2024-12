Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Staatsanwaltschaft Arnsberg und Kriminalpolizei suchen Zeugen nach Leichenfund

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bestwig (ots)

Am Dienstag wurde die Polizei in Meschede gegen 11:00 Uhr über einen Leichenfund in Bestwig-Nuttlar in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte konnten auf einer Wiese im Bereich der Rüthener Straße unterhalb der Autobahnbrücke Nuttlar eine verstorbene männliche Person feststellen. Die Identität konnte bislang noch nicht geklärt werden. Weitere Untersuchungen stehen derzeit noch aus. In der Bekleidung des Verstorbenen konnten nur wenige persönliche Gegenstände aufgefunden werden, die derzeit keine Rückschlüsse auf die Identität zulassen. Der Verstorbene kann wie folgt beschrieben werden: männlich, west-/ oder auch osteuropäischer Phänotyp, ca. 180cm groß, ca. 40 - 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, ungepflegter dunkelgrau melierter Vollbart, Schuhgröße 47. Der Leichnam trug eine grau-schwarze Arbeitsbekleidung, welche aus einer Hose, einer Jacke und entsprechenden Arbeitsschuhen bestand. Aufgrund der derzeitigen Spurenlage geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass die Person bereits mehrere Tage an dieser Stelle gelegen hat. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei derzeit nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem verstorbenen Mann um einen Saisonarbeiter ohne sonstigen Bezug zum Hochsauerlandkreis handelt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei des Hochsauerlandkreises richtet sich daher mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer kann Hinweise auf die oben beschriebene Person geben? Hat jemand verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fundortes oder auch der darüber liegenden Autobahnbrücke gemacht? Wer kann Hinweise auf eine Person geben, auf die die o. g. Beschreibung passt und die sich aus dem gewohnten Lebenskreis entfernt hat? Die Polizeiwache in Meschede nimmt Zeugenangaben unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell