Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Unbekannte entwenden einen hochwertigen Porsche SUV - Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps

Schenefeld (bei Hamburg) (ots)

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (11.12.2024) ist es in der Straße In de Wisch bei einem dortigen Mehrfamilienhaus zur Entwendung eines schwarzen Porsche Macan S gekommen.

Der Tatzeitraum konnte vom Fahrzeughalter von Dienstag, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 05:30 Uhr eingegrenzt werden. Der Neupreis des Fahrzeugs mit dem Baujahr 2021 wird mit ungefähr 80.000 Euro benannt. Hinweise auf eine Täterschaft liegen der Polizei nicht vor. Ebenso kann die Tatbegehung bisher nicht näher bestimmt werden.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe oder verdächtige Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Des Weiteren stellt die Polizei für die Revierbereiche Pinneberg und Wedel im unmittelbaren Grenzbereich zu Hamburg eine regionale Häufung von Kfz.-Komplettentwendungen fest.

Aus diesem Grund gibt die Polizei präventive Hinweise, wie sich Halterinnen und Halter von Pkw vor Diebstahlstaten schützen könnten:

- Wenn es die Parkörtlichkeiten hergeben, stellen Sie das Fahrzeug möglichst geschützt ab, installieren Sie ggf. eine Videoüberwachung, wenn der Pkw auf einem privaten Parkplatz steht. - Schützen Sie das Fahrzeug mit mechanischen Sicherungen vor einer Wegnahme, z. B. Lenkradsperre, Parkkralle oder Schalthebelsperre. - Lassen Sie sich von Fachfirmen beraten, die Ihnen digitale Sicherungen im Fahrzeug verbauen können, z. B. Alarmanlage mit GPS-Ortung. - Im Optimalfall kombinieren Sie mehrere Sicherungssysteme miteinander!

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell