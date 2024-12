Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Radfahrer musste nach Sturz im Krankenhaus behandelt werden - verursachender Fußgänger entfernte sich unerkannt vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am Montagnachmittag ist es um 17.14 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße gekommen. Hierbei wurde ein 54-jähriger Radfahrer verletzt. Die Polizei sucht nach einem unfallbeteiligten Fußgänger.

Zur Unfallzeit befuhr ein 54-jähriger Moorreger die Wedeler Bahnhofstraße aus Richtung "Bei der Doppeleiche" kommend in Richtung Rathausplatz. In Höhe der Hausnummer 57 trat dann plötzlich ein Fußgänger auf den Radweg und veranlasste den Radfahrer zur Vollbremsung. In der Folge stürzte der Radfahrer und wurde hierbei an Hals, Kopf und Schulter verletzt. Der Fußgänger entfernte sich von der Unfallstelle und ist somit vorerst noch unbekannt.

Der Moorreger wurde durch die alarmierten Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die aufnehmenden Beamten vom Polizeirevier Wedel gehen von leichten Verletzungen bei dem Moorreger aus.

Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Wedel geführt. Dort erhofft man sich noch Zeugenhinweise, zumal die Bahnhofstraße zum Unfallzeitpunkt relativ belebt war. Hinweise werden unter der Rufnummer 04103-5018-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell