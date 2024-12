Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau - Unbekannte erlangen Schmuck - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ellerau (ots)

Am Montagabend (09.12.2024) ist es im Lohering zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Ringe und eine Halskette aus Gold in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendete.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten mehrere Schränke im Untergeschoss. Im Anschluss flüchtete man mit dem genannten Schmuck in eine unbekannte Richtung vom Tatort.

Die für die Ermittlungen zuständige Kriminalpolizei Pinneberg - dortiges Sachgebiet 4 - bittet zur Aufklärung der Tat um Mitteilung von Zeugenhinweisen, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell