POL-SE: Rellingen - Schenefeld - Klein Nordende - Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zu drei Wohnungseinbruchdiebstählen auf und hofft auf Zeugenhinweise

Rellingen-Schenefeld-Klein Nordende (ots)

Am gestrigen Dienstag (10.12.2024) ist es tagsüber zu drei bekannten Einbruchstaten im Kreis Pinneberg gekommen. Die Täter erbeuteten hierbei hauptsächlich Uhren, Schmuck und Bargeld.

Eine Tat ereignete sich in Schenefeld. Hier drangen unbekannte Täter zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Lornsenstraße ein und suchten nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt und wird nun Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen sein.

Eine weitere Tat ereignete sich in Rellingen. Hier drangen unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Grünen Twiete ein. Auch hier liegt noch keine genaue Aufstellung der entwendeten Güter vor. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich hierbei aber um Handtaschen, Schmuck und Uhren mit einem nach vorläufig geschätzten Wert in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Zu einer dritten Tat kam es dann in Klein Nordende, wo unbekannte Täter um 20.47 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Eichenallee eindrangen. Hierbei lösten der oder die Täter Alarm aus. Dieser Alarm veranlasste die Eigentümer zur sofortigen Benachrichtigung der Polizei über Notruf. Bei Eintreffen der Polizei hatten der oder die Täter das Haus bereits in unbekannte Richtung verlassen. An der Absuche des Gebäudes und der Umgebung war auch ein Diensthund beteiligt. Am Tatort wurde dann festgestellt, dass der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt ins Innere des Hauses verschafft hatten und Uhren und Schmuck entwendeten. Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte in diesem Fall eine Höhe von über 20.000,- Euro erreichen.

Die Ermittlungen zu allen drei Fällen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zu Auffälligkeiten an einem der genannten Tatorte werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

