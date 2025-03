Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Raub in Wohnung - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, etwa um 04:45 Uhr, kam es auf der Spitalstraße in Kaldenkirchen zu einem Raub in einem Einfamilienhaus. Zwei Unbekannte Männer waren in das Haus eingebrochen und trafen im Schlafzimmer auf das Ehepaar. In gebrochenem Deutsch forderten sie Bargeld. Dabei bedrohte einer der Männer den Eigentümer mit ein einem Messer, das er vermutlich zuvor in der Küche gefunden hatte. Als der 70-jährige einen kleinen dreistelligen Geldbetrag übergab, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Täter war etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 1,80 groß und ca. 20 Jahre alt und sehr schlank. Beide waren mit Sturmhauben maskiert und sprachen Deutsch mit Akzent. Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (298)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell