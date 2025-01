Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Außerplanmäßiger Halt eines Intercityexpresses aufgrund einer exhibitionistischen Handlung

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 5. Januar 2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle(Saale) um 14:45 Uhr durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn über eine männliche Person in einem Intercityexpress auf der Strecke von München in Richtung Hamburg informiert. Jener Mann soll laut Aussagen einer Zeugin wiederholt seine Hose ein Stück heruntergezogen und an seinem erigierten Glied manipuliert haben. Die Geschädigte informierte das Zugpersonal, welche den 47-Jährigen von der Weiterfahrt aus-schloss. Um 14:59 Uhr erhielt der relevante Zug einen außerplanmäßi-gen Halt auf Bahnsteig sechs des Hauptbahnhofes Halle (Saale). Eine Streife der Bundespolizei nahm den Griechen anschließend in Empfang, stellte seine Personalien fest und eröffneten ihm die zur Last gelegte Tat. Entsprechend erhält er eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.

