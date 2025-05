POL-OH: Gewerbliche Güterverkehrskontrolle der Autobahnstation Petersberg,ein Sattelzug war mit 109 km/h unterwegs, ein anderer mit gerissener Bremsscheibe

Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Im Zeitraum von 26.04. bis 14.05. drangen Unbekannte in ein Ferienhaus in der Straße "Am Litzenau" ein, indem sie mit einer Leiter auf den Balkon stiegen und eine Fensterscheibe einschlugen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

