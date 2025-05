Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Festnahme nach Brand - Wahlplakate beschmiert - Diebstahl von E-Moped

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (14.05.) stahlen Unbekannte in der Adenauerstraße das amtliche Kennzeichen FD-RH 92 von einem geparkten Mercedes Sprinter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Festnahme nach Brand

Fulda. Am Mittwochabend (14.05.) konnten Beamte der Polizeistation Fulda einen 46-jährigen Tatverdächtigen nach einem vorangegangenen Brand in der Schulstraße festnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte dieser gegen 22 Uhr im Bereich einer Fassade eines Geschäftsgebäudes mit Papier gezündelt. Eine aufmerksame Bürgerin hatte den Brand der Feuerwehr gemeldet, die diesen schließlich löschen und somit ein Ausdehnen der Flammen verhindern konnte. Durch die Hitzeentwicklung entstand an der Gebäudefassade Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Wahlplakate beschmiert

Hosenfeld. Mittels schwarzer Farbe beschmierten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (14.05) ein Wahlplakat in der Straße "Zum Sportplatz" in Hainzell mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von E-Moped

Fulda. Am Mittwoch (14.05.), in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Parkplatz eines Krankenhauses in der Buttlarstraße ein mit einem Spiralschloss gesichertes E-Moped der Marke Surron, Modell: QL3000DY-2, sowie einen daran befestigten Helm und eine Dashcam. Der entstandene Schaden liegt bei rund 5.000 EUR. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell