Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit mehreren Beteiligten auf Landstraße

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Mittwoch (14.05.), gegen 18.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Ein 28-Jähriger Mann aus Hünfeld bog mit seinem Mercedes Bridgenwagen vom Adam-Laufer-Weg kommend in die L 3176 in Fahrtrichtung Hünfeld ein. Ein 46-jähriger Fahrer eines Audi A4 befuhr die L 3176 aus Richtung Schlitz kommend in Richtung Hünfeld. Auf Höhe des Adam-Laufer-Wegs touchierte er aus bisher ungeklärten Gründen den einbiegenden Lkw des 28-Jährigen und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Ford Fiesta einer 48-jährigen Fuldaerin zusammenstieß. Der Audi-Fahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die Ford-Fahrerin verletzte sich leicht und ihre Beifahrerin schwer. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und der Straßendecke liegt nach derzeitigen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Neben Polizei- und Rettungskräften war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme in beiden Richtungen vollgesperrt.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell