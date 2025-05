Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Wohnhäusern - Diebstahl aus Pkw

Hersfeld Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Wohnhäusern

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (13.05.), 19 Uhr, bis Mittwoch (14.05.), 17 Uhr, warfen Unbekannte in der Straße "Neumarkt" mehrere Fensterscheiben der dortigen Einfamilienhäuser ein. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Bebra. Bislang unbekannte Täter schlugen am Mittwoch (13.05.), zwischen 16.40 und 16.50 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Skoda Scala ein und entwendeten eine Tasche, die sich im Innenraum befand. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Martholzweg". Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

