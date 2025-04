Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Bad Salzungen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen zunächst in einen Bäcker und anschließend in ein Schreibwarengeschäft in einem Kaufhaus in der Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen ein. Den Bäcker ließen die Einbrecher links liegen, im zweiten Geschäft entwendeten sie jedoch Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit der Beute verschwanden sie schließlich unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0081900/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

