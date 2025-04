LPI-SHL: Einbruch in Schnellrestaurant

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag gegen 22:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Werrastraße in Meiningen einzubrechen. Nachdem er sich bereits bis zu einem Fenster vorgearbeitet hatte löste die Alarmanlage aus und verscheuchte den Einbrecher. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

