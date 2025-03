Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Streit über Toilettennutzung im Zug endet in körperlicher Auseinandersetzung

Bielefeld-Quelle (ots)

Eine unterschiedliche Auffassung über die Nutzungsdauer der Toilette in einer Regionalbahn ist am Samstagabend (15.März) in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet.

Nach Meinung von zwei 19- und 43-jährigen Reisenden blockierte ein 34-jähriger Mann die Zugtoilette für einen zu langen Zeitraum. Die beiden Reisenden klopften an die Tür und gaben sich hierbei laut Auskunft des 32-Jährigen als Polizisten aus. Anschließend habe der Mann die Toilettentür geöffnet und sei von den Reisenden aus der Toilette gezogen worden. Als Reaktion darauf schlug der deutsche Staatsangehörige den beiden Reisenden mit der Faust ins Gesicht.

Hierdurch wurde die Zahnprothese des 43-Jährigen beschädigt. Der 19-Jährige erlitt durch den Schlag ein Hämatom im Gesicht.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Durch den Polizeieinsatz im Bahnhof Quelle erhielt der Zug eine Verspätung von 33 Minuten.

