Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Festnahmen am Wochenende - Bundespolizei vollstreckt offene Fahndungen

Aachen (ots)

Drei gesuchte Personen konnte die Bundespolizei Aachen am Wochenende festnehmen.

Samstag: Gegen 09:40 Uhr wurde ein 27-jähriger guineischer Staatsangehöriger schlafend am Hauptbahnhof Aachen angetroffen. Sieben offene Fahndungsnotierungen wurden bei der fahndungsmäßigen Überprüfung festgestellt. Hiervon waren gleich 3 offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung (u.a. wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen) sowie ein Sicherungshaftbefehl. Zwei verschiedene Staatsanwaltschaften suchten ihn via Aufenthaltsermittlung wegen räuberischem Diebstahl und Verstoß gegen das Asylgesetz. Des Weiteren wurde er wegen verschiedener Delikte in Belgien gesucht. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt Aachen zugeführt.

Ein 33-jähriger Staatenloser wurde gegen 10:22 Uhr am Hautbahnhof Aachen angetroffen und kontrolliert. 49 Tage Haft oder 567,- EUR Geldstrafe standen gegen den in Gaza geborenen Mann aus. Ebenfalls lag gegen ihn eine Rückkehrentscheidung aus Österreich vor. Da die Person zahlungsunfähig war wurde er ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Aachen überstellt.

Sonntag: Gegen 12:45 Uhr wurde ein 53-jähriger Spanier am Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert. Er war zu 70 Tagen Haft oder 1050,- EUR wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden. Da auch hier keine ausreichenden Barmittel zur Verfügung standen, wurde die Person der Justizvollzugsanstalt Aachen zugeführt.

